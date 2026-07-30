Secciones

Es noticia
El Betis golea y se lleva el Trofeo Ciudad de La LíneaHorario NEC Nimega-Sevilla FCJulio Díaz en el Sevilla FCAlquiler en SevillaOla de calor AndalucíaQuieren bandera Andalucía en WhatsappHuelga Renfe AndalucíaOperación salida en la AP-4Multa aparcar en la playaRestaurante 'gourmet' de Carlos Herrera
instagramlinkedin
Impresionantes imágenes de cientos de migrantes entrando a nado a Ceuta

Impresionantes imágenes de cientos de migrantes entrando a nado a Ceuta

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Impresionantes imágenes de cientos de migrantes entrando a nado a Ceuta

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

Cientos de migrantes han cruzado a nado esta mañana a Ceuta ante la mirada impotente de los agentes de la Guardia Civil que no han podido hacer nada para contener una auténtica marea humana. Algunos han tenido que ser rescatados por una lancha neumática de la Guardia Civil que los ha acercado hasta la costa. Otros han necesitado asistencia médica y, los menos afortunados, se desconoce el número, han perdido la vida en el intento.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents