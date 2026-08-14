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Así vive Ceuta las últimas horas de la crisis migratoria

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La ciudad trata de mantener la normalidad en unas horas marcadas por la tensión y la incertidumbre ante la evolución de la crisis migratoria. En las calles, la actividad cotidiana convive con la preocupación y la atención puesta en lo que ocurre en la frontera. Ceuta afronta así una jornada de expectación, pendiente de cómo evolucione la situación durante las próximas horas. Más información

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