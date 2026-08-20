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Moreno exige la implicación y coordinación de todos los gobiernos ante la crisis en Ceuta

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Durante su visita a Ceuta, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, expresó la solidaridad y apoyo de Andalucía hacia la ciudad autónoma, especialmente tras la reciente crisis de inmigración. Moreno, quien asumió su cargo hace un mes, destacó que Ceuta es parte fundamental de Andalucía y España, y su situación afecta a todos los españoles. Reiteró que la comunidad andaluza está comprometida con la recuperación de la normalidad en Ceuta y criticó la respuesta del Gobierno de España, calificada de inoperante e incompetente. Afirmó que la crisis migratoria requiere una respuesta integral que involucre a todas las administraciones. Además, mostró su intención de fortalecer la relación entre Andalucía y Ceuta, y solicitó mayor atención de la Unión Europea hacia las fronteras sur del continente. Moreno finalizó su discurso reafirmando que Andalucía siempre estará al lado de Ceuta en momentos difíciles.

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