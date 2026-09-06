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Fúnez (PP) critica al Gobierno por "empeñarse en imponer un campamento" en el puerto de Ceuta

Fúnez (PP) critica al Gobierno por "empeñarse en imponer un campamento" en el puerto de Ceuta

Lucía Feijoo Viera

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Fúnez (PP) critica al Gobierno por "empeñarse en imponer un campamento" en el puerto de Ceuta

Lucía Feijoo Viera

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La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha criticado que el Gobierno de España haya decidido instalar un asentamiento para migrantes en el puerto de Ceuta que, según ha recordado, es una "infraestructura estratégica" para la seguridad. En declaraciones a los medios este domingo en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), Fúnez ha remarcado que hay informes de Puertos del Estado y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que recoge que "el puerto de Ceuta es una infraestructura estratégica para la seguridad de los ceutíes y de los españoles".

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