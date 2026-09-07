Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Mañueco respalda a Vivas y pide "devolver a todos los migrantes por donde han venido"

Los presidentes autonómicos del PP han expresado este lunes su apoyo sin fisuras al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, tras las críticas del Gobierno. A las entradas de un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, donde ha intervenido el propio Vivas, los barones del Partido Popular han defendido la gestión llevada a cabo para abordar la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma desde la entrada masiva del pasado 30 de julio. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dicho que hay que ir a "la raíz del problema" que es la "invasión" que se ha producido en Ceuta y ha señalado que la solución es "devolver a todos los migrantes por donde han venido".