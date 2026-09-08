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Lucía Feijoo Viera

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Vivas pide una respuesta contundente de la UE a Marruecos por usar la presión migratoria

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha advertido este martes durante una rueda de prensa en el Parlamento Europeo de que la actual situación sociosanitaria en la ciudad es límite e insostenible tras los episodios de presión migratoria registrados a finales de julio. Vivas ha remarcado que la cooperación con los países vecinos debe estar supeditada al respeto de los límites territoriales y ha supeditado el mantenimiento de los acuerdos entre el entorno comunitario y Rabat al cumplimiento de estas exigencias de contención fronteriza. Durante su intervención ante los medios en la sede institucional de la Eurocámara, el jefe del Ejecutivo ceutí ha apelado directamente a la Comisión Europea y al conjunto de los estamentos de la Unión para que medien y colaboren de forma activa en el retorno a Marruecos de las personas que accedieron de forma irregular a la ciudad. Asimismo, el dirigente ha insistido en que la única vía posible para que el territorio recupere la normalidad institucional y operativa pasa por la repatriación efectiva y la aplicación estricta de las políticas de retorno. Más información