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Feijóo y Sánchez se enfrentan por "manipular el censo" y "cercenar el derecho al voto"

El Congreso celebró este miércoles la primera sesión de control al Gobierno del curso político, en la que el presidente Pedro Sánchez se enfrentó a las preguntas de Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Gabriel Rufián con la 'ley de nietos', el informe PISA y la crisis de Ceuta como asuntos principales. El líder de la oposición se refirió a la suspensión cautelar de los efectos electorales de la disposición sobre la nacionalidad a hijos de exiliados en la ley de memoria democrática realizada este martes por el Tribunal Supremo (TS), que a su juicio demostraría la intención del Gobierno de "manipular el censo", algo que según vaticinó, "tampoco le va a salir bien". Más información