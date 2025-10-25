El Correo

Comienzan las primeras aglomeraciones en el traslado de la Esperanza de Triana a la Catedral de Sevilla

Un gran tapón de personas ha colapsado este sábado por la mañana las calles más estrechas del centro de Sevilla, cercanas a la Catedral, durante el traslado del paso de palio de Nuestra Señora de la Esperanza de Triana hacia el primer templo de la ciudad.