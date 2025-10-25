Vídeo | La Esperanza de Triana bajo su palio recorre la calle de San Jacinto
El paso de palio de Nuestra Señora de la Esperanza ya luce el exorno floral por las calles de Sevilla este sábado, 25 de octubre, camino de la Catedral.
