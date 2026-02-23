Directo | Vía crucis penitencial de las Hermandades de Sevilla

El lema del rezo será Es muriendo como se resucita la vida eterna, una frase de San Francisco de Asís para una Hermandad franciscana. Desde el Consejo explican que, en esta ocasión, se ofrecerá "por el Arzobispo de Sevilla D. José Ángel Saiz Meneses, en el 25º aniversario de su ordenación episcopal y por los frutos del Observatorio para la Piedad Popular, foro de estudio permanente y compromiso de las conclusiones del Congreso Internacional de Hermandades".