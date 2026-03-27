Vídeo | Así es la nueva puerta de la Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Vídeo | Así es la nueva puerta de la Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista

La jornada inaugural de la Semana Santa de Sevilla está marcada por las novedades en la salida de la Hermandad de Bellavista. La corporación de este barrio de la periferia sevillana estrena la nueva puerta de salida, tras acometer obras en el templo del Sagrado Corazón de Jesús, en una inversión de 160.000 euros. Desde que la cofradía se cambió de sede canónica, comenzaban su estación de penitencia cada Viernes de Dolores desde una carpa instalada en un terreno sin edificar en propiedad de la parroquia. Más información