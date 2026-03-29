Una ambulancia interrumpe el paso de las hermandades por la avenida de la Constitución / Imágenes cedidas por @DesdelaCalza y @AdrChe3681

Vídeo | Una ambulancia interrumpe el paso de las hermandades por la avenida de la Constitución

El paso de la Virgen de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza de la Hermandad de San Roque por la avenida de la Constitución se ha visto interrumpido por una ambulancia que ha atravesado la carrera oficial hasta llegar a la Plaza Nueva. Este servicio sanitario ha provocado que esta hermandad y la Estrella, que se encontraba también en carrera oficial, detuvieran el paso para dejar vía libre a los servicios de emergencia.