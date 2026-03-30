Así ha sido la intervención de los bomberos de Sevilla en el incendio de la calle Pajaritos / El Correo

Vídeo | Así ha sido la intervención de los bomberos de Sevilla en el incendio de la calle Pajaritos

Un incendio originado en la azotea de un edificio ubicado en la calle Pajaritos, en pleno centro de Sevilla, ha provocado un importante despliegue de los servicios de emergencias. Los Bomberos de Sevilla han tenido que sofocar las llamas en la azotea, mientras que el edificio ha sido completamente desalojado. Más información