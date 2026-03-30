Vídeo | Así ha sido la salida de la hermandad de San Gonzalo
Los primero capirotes blancos se empezaban a avistar por la calle Evangelista poco después del mediodía. Los nazarenos se multiplicaban llegando a la ronda y lo inundaban todo en los alrededores del mercado, donde la corporación había instalado múltiples carpas para poder formar el cortejo. El número de nazarenos se ha multiplicado de forma exponencial en la corporación. Este año, el número de paletas de cola alcanzo las 3.368 por primera vez en su historia, de hecho, todos los tramos de la Virgen han tenido que salir en filas de a tres.