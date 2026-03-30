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Vídeo | Así ha sido la salida del Santísimo Cristo de la Expiración de la Hermandad del Museo

Vídeo | Así ha sido la salida del Santísimo Cristo de la Expiración de la Hermandad del Museo

Así ha sido la salida del Santísimo Cristo de la Expiración de la Hermandad del Museo / Álvaro García-Arévalo

Vídeo | Así ha sido la salida del Santísimo Cristo de la Expiración de la Hermandad del Museo

Álvaro García-Arévalo

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La salida el Santísimo Cristo de la Expiración de la Hermandad del Museo estuvo acompañada por la banda de música de La Oliva de Salteras, que ha interpretado el himno nacional a la salida del paso, a pesar de acompañar también al paso de palio de la cofradía.

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