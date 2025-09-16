La Feria de Abril 2026 ha arrancado ya en pleno septiembre. El Ayuntamiento ha presentado este martes la propuesta ganadora de la portada de la próxima edición, que fusiona el Pabellón de Portugal de la Exposición Iberoamericana de 1929 con el cenador de Carlos V, situado en el Real Alcázar. El autor de este proyecto es Davide Gambini, un joven arquitecto italiano que ya diseñó la de 2024 y que ha vuelto a triunfar "con un planteamiento clásico y equilibrado".