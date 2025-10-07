El Aeropuerto de Sevilla sumará casi 600 plazas de aparcamiento en un nuevo edificio de tres plantas

A mediados del pasado mes de septiembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el plan de inversiones de AENAen el periodo entre 2027 y 2031 para los aeropuertos españoles, que ascendía a los 12.888 millones de euros, "la mayor inversión de la historia". Aunque entonces no se definió qué montante iría destinado a Sevilla, sí se detallaron las actuaciones más relevantes en el aeródromo hispalense, entre ellas, la ampliación de las plazas de aparcamientos que oferta, que actualmente roza las 3.000, a las que sumaron el pasado febrero otras 600 de la nueva instalación gestionada por Aussa.

AENA ya ha licitado la ampliación del estacionamiento en el Aeropuerto de Sevilla al prever que este servicio se verá "saturado" a corto plazo debido a la previsión de saturación de las plazas disponibles en el corto plazo. Esta intervención, que contará con un presupuesto superior a los 12 millones de euros (IVA incluido), plantea la construcción de un aparcamiento en altura en una parte del actualmente denominado P2. "Se plantea ubicar la nueva estructura en la zona del aparcamiento más próxima a la zona de estacionamiento de taxis, ocupando una superficie de 7.515 m2 aproximados", detalla la documentación publicada en la plataforma de Contratación del Estado. El aeródromo ya cuenta con otro parking en altura, el P1, que suma cinco plantas y casi 2.000 plazas.

Vista aérea de la zona de aparcamientos en el aeropuerto de Sevilla / Google Maps

Posibilidad de sumar dos plantas más

"El replanteo se efectuará de forma que tenga el menor impacto en el uso actual y no quede afectado el aparcamiento de empleados", subraya la licitación, que detalla que el nuevo aparcamiento se construirá con dos niveles más planta baja, aunque el diseño y ejecución contemplará los elementos dimensionados para una futura ampliación de dos plantas más sobre las indicadas. En una primera aproximación, el incremento del número de plazas podría establecerse como mínimo en 590 plazas sobre las 352 plazas actuales que conforman la superficie de actuación.

Tras el análisis de la capacidad de aparcamiento en el Aeropuerto de Sevilla, se desprende que "para el año 2045 existirá la necesidad de casi duplicar el número de plazas actuales, teniendo en cuenta que ya en el año 2023 se ha superado el récord histórico de pasajeros del 2019", subraya el documento.

El aparcamiento de larga estancia P2 se ubica entre la zona de taxis y el aparcamiento de AENA, con una extensión aproximada de 18.940m2. Se prevé la construcción del aparcamiento en altura en el interior del aparcamiento P2, ocupando una parte del mismo, mediante un sistema modular "sostenible, ampliable, desmontable y reutilizable en otro emplazamiento sin demoliciones ni cortes".

Este sistema contará con certificado de calidad y se ha elegido porque constituirá un ahorro en plazos de ejecución por su fácil y rápido montaje y desmontaje en obra. La instalación del sistema modular de aparcamiento deberá respetar en planta baja, cota +0,00 actual, el trazado de viales existentes de forma que la circulación una vez construido no se vea afectada por esta intervención.

Otras actuaciones previstas

A la ampliación de la zona de aparcamientos hay que sumar la del control de seguridad dentro del plan de inversiones previsto por el Gobierno. Precisamente esto último es "fundamental para ganar capacidad operativa" en sus instalaciones, uno de los asuntos que más preocupan, ya que se ganará "agilidad" en el tránsito de los viajeros.

Por otro lado, está prevista la construcción de un nuevo edificio destinado al Servicio de Extinción de Incendios, mientras que, por otro lado, se llevarán a cabo actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal, como la renovación de la climatización y PCI, los accesos de llegadas, la nueva pasarela de embarque 10 y 11, la renovación aseos, la plataforma de gestión energética o la nueva sala VIP. También se destinará a un simulador de fuego y a un plan fotovoltaico.

Hay que recordar que en el anterior quinquenio (2022-2026) el proyecto contempló la reforma y ampliación del edificio terminal y de la central eléctrica y el recrecido de la pista de vuelo del aeródromo sevillano.