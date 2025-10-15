Carlos Doncel

Vídeo | El Ayuntamiento retira los cuadernillos de educación sexual de los colegios de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha eliminado el cuadernillo de educación sexual del catálogo disponible para los colegios para este curso 2025/2026, tal como adelantó este martes El Correo de Andalucía. Según apuntan fuentes de Vox, esta medida llega tras "un acuerdo" entre el Gobierno de José Luis Sanz y el partido de Abascal. Una retirada de programas educativos que no solo ha criticado algunas formaciones de la oposición como PSOE y Podemos, también desde federaciones de AMPA como Codapa.