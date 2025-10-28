Jorge Jiménez

Vídeo | Los estudiantes protestan contra el acoso escolar tras el caso de Sandra Peña

Los estudiantes se han movilizado por toda España para luchar contra el acoso escolar y exigir mayor inversión en la educación pública para la atención de la salud mental del alumnado. El suicidio de Sandra Peña el pasado 14 de octubre en Sevilla ha causado una gran conmoción en el ámbito educativo hispalense, andaluz y nacional y ha provocado que se manifiesten miles de jóvenes.