Domingo Díaz

Vídeo | Óscar Fernández León, el decano rockero del Colegio de Abogados de Sevilla, en el I Capítulo de 'Derecho de Réplica'

Óscar Fernández León es letrado y decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. Se graduó en el año 87 y pensó en ser juez. Sin embargo, su padrino Ignacio Galán le llevó por los derroteros de la abogacía, que ejerce desde entonces. Detrás de su cargo, hay un hombre que es mucho más: lector, escritor y amante del cine y de la música, Fernández León es guitarrista del grupo Los Imputados. Más información