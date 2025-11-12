Isla Mayor vuelve a la normalidad tras el tiroteo / Jorge Jiménez / Domingo Díaz

Vídeo | La Policía Nacional amplía la investigación por el tiroteo de los narcos en Isla Mayor a barrios de Sevilla y Villamanrique

La Policía Nacional ha ampliado el dispositivo de búsqueda de los narcotraficantes que tirotearon a los agentes del Greco el pasado sábado: este martes, se llevaron a cabo pesquisas en barrios de Sevilla y Villamanrique, según confirmaron a este periódico fuentes policiales. Por el momento, no hay detenidos, aunque ya se han incautado en este operativo, desplegado desde hace cinco días, más de cuatro toneladas y media de hachís. Más información