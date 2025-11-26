Antonio Muñoz

Vídeo | ¿Cuándo es el encendido de Navidad en Sevilla? Esta es la guía de actividades para 2025

Sevilla estará iluminada a partir de este sábado por más de nueve millones de bombillas leds a lo largo de 304 calles y plazas de los 11 distritos de la capital. Más días, más vías y más inversión en la programación navideña de este año, según anunció el Ayuntamiento de Sevilla, que contará con dos mappings proyectados en el Muelle de la Sal y la plaza de San Francisco, el Belén más grande de España, un bosque de Navidad en la avenida de la Constitución, nuevos adornos en calles y puentes, conciertos gratuitos en espacios como el Alcázar, parque de atracciones o parques decorados con luces. Más información