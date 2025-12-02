Vídeo | El Bus de la Ilusión regresa esta Navidad a Sevilla
El Bus de la Ilusión, una iniciativa de City Sightseeing, recorrerá de nuevo las calles de la ciudad para hacer disfrutar a quienes deseen sumarse a la causa ofreciendo un viaje en autobús a cambio de un precio simbólico cuya recaudación se destinará íntegramente a niños con necesidades.
