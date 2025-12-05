Recomendaciones del alcalde ante un terremoto.

¿Qué hacemos cuando se produce el terremoto? El sismo de 4,2 con epicentro en Fuengirola que se ha sentido en la mañana de este viernes en municipios sevillanos como Alcalá de Guadaira, Osuna o Constantina ha puesto el foco sobre qué hay que hacer cuando percibimos un temblor. Según los datos de la Red Sísmica Nacional, en España hay unos 2.500 terremotos cada año, pero la población solo nota dos al mes. Más información