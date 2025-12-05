Vídeo | El Ayuntamiento prepara la activación de controles de aforo en los enclaves más concurridos para estas fiestas

El Ayuntamiento prepara la activación de controles de aforo en los enclaves más concurridos para estas fiestas / Jorge Jiménez

A Sevilla le espera un puente de diciembre multitudinario, con una ocupación hotelera superior al 75%, según estimaciones de la Junta. Espectáculos de mappings, luces de Navidad y miles de turistas. Un escenario para el que el Ayuntamiento ya se prepara con la activación de controles de aforo en los enclaves más concurridos en estas fiestas. Así, desde este jueves se han dispuesto vallas y carteles a lo largo de toda la avenida de la Constitución con una advertencia clara: "Precaución. Zona de alta concentración de personas". Más información