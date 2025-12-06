Victoria Flores

Así es la venta de dulces de convento en el Alcázar

En Sevilla no empieza la Navidad hasta que no llega la muestra de dulces de convento del Alcázar. Cada año, una veintena de conventos de clausura de la ciudad se dan cita en el Palacio Gótico para deleitar a sevillanos y visitantes con pestiños, mantecados o mermeladas. Un encuentro ineludible con la tradición de la ciudad para dar la bienvenida a las fiestas y llenar las despensas para las visitas de los familiares estos días. Más información