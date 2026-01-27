Secciones

El Cajasol Andalucía celebra su victoria en la sede de la Fundación / Victoria Flores

Vídeo | El Cajasol Andalucía celebra su victoria en la sede de la Fundación

Victoria Flores

Sevilla
Las chicas del Cajasol Andalucía no esconden su sonrisa. Enfundadas en sus medallas de oro han aterrizado este miércoles en la sede de la Fundación Cajasol del centro de Sevilla para celebrar por todo lo alto que son campeonas de la Copa de la Reina después de batir en la final a las favoritas para hacerse con el trofeo. Orgullosas, muestran su galardón a la prensa y avisan: "No va a ser la única copa que traigamos". Más información

