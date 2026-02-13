Vídeo | Caen varios árboles en la calle San Jacinto por la borrasca 'Oriana'

Secciones

Sevilla
De nuevo varios árboles han caído sobre la calle San Jacinto. Esta arteria principal del barrio de Triana se encuentra cortada al tráfico, mientras los bomberos trabajan en la zona a esta hora para retirar las ramas que han caído sobre la calzada a causa de la borrasca 'Oriana'. La Delegación de Parques y Jardines ha informado esta mañana que los últimos temporales han causado la caída de 376 árboles en la ciudad. Más información

