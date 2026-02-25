Vídeo | Así la explica la Policía Local de Sevilla la nueva normativa de patinetes

Así la explica la Policía Local de Sevilla la nueva normativa de patinetes / Ayuntamiento de Sevilla

La normativa que regula el uso de patinetes eléctricos en Sevilla se endurece desde esde este miércoles. La ordenanza es de obligado cumplimiento en Sevilla para los usuarios de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VMP), tras la entrada en vigor de la nueva ordenanza municipal publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Más información