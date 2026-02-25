Vídeo | Protetas en Pino Montano por el cierre del IES Híspalis
Este miércoles, el recreo de la mañana pasará a la historia para los alumnos del IES Híspalis, ubicado en el barrio de Pino Montano. Alrededor de 300 estudiantes, acompañados de profesores, personal no docente, sindicatos y padres, se han concentrado en la entrada del instituto para denunciar la decisión de la Diputación de Sevilla: cerrar el centro en los próximos tres años. Más información
