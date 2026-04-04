Azpilicueta, baja en el Sevilla en el entrenamiento previo a Oviedo

El Sevilla Fútbol Club se ejercitó este sábado por la mañana en el Ramón Sánchez-Pizjuán en la previa de la primera de las nueve finales por la permanencia en el Carlos Tartiere.

Fue Luis García Plaza quien decidió a su llegada a la capital hispalense trasladar los entrenamientos al estadio sevillista en la antesala de los partidos.

Azpilicueta, Agoumé y Marcao, las ausencias del Sevilla en Oviedo

La principal ausencia en la sesión de los de García Plaza fue César Azpilicueta, que ha intentado durante la semana llegar al encuentro realizando trabajos parciales con el equipo y finalmente se caerá de la convocatoria por una sobrecarga en el abductor el día del Valencia en el minuto 36, cuando Almeyda lo cambió por Akor Adams.

El navarro se perderá el choque en Oviedo y dependiendo de su evolución podría estar en el partido ante su exequipo, el Atlético de Madrid, el primero del preparador madrileño en el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán.

Además de Azpilicueta, Lucien Agoumé por acumulación de amarillas tras ver la quinta ante los chés y Marcao por lesión para lo que resta de temporada, serán las ausencias del Sevilla en el Carlos Tartiere, estadio en el que nunca ha ganado Luis García Plaza.

Comunicado del Sevilla FC sobre la ausencia de Azpilicueta en el entrenamiento

"El primer equipo se ejercitó con la ausencia de César Azpilicueta, que sufrió una sobrecarga en el abductor en el último partido ante el Valencia CF. El jugador ha realizado trabajos parciales con el grupo durante esta semana, pero finalmente no llegará a tiempo para medirse al Real Oviedo y este sábado se ha ejercitado en solitario con trabajo específico en la ciudad deportiva junto a Lucien Agoumé, que está sancionado de cara al duelo de este domingo".