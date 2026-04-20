Una freidora ha ardido en una caseta ubicada en la calle Ignacio Sánchez Mejías. / Carlos Doncel

Vídeo | Arde una freidora en una caseta de la calle Ignacio Sánchez Mejías

Una freidora ha ardido en una caseta ubicada en la calle Ignacio Sánchez Mejías. El fuego se ha propagado hasta un toldo, lo que ha obligado a desplegar efectivos de Bomberos y Policía Local. Según fuentes cercanas a los hechos, "por suerte no ha pasado a males mayores", y el fuego se ha conseguido extinguir con mucha rapidez. En estos momentos la incidencia "está solventada", tal como apuntan estas mismas fuentes. Más información