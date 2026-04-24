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Vídeo | Ambiente en el Real de Los Remedios durante el viernes de Feria

Vídeo | Ambiente en el Real de Los Remedios durante el viernes de Feria

Ambiente en el Real de Los Remedios durante el viernes de Feria / Marina Casanova

Vídeo | Ambiente en el Real de Los Remedios durante el viernes de Feria

Marina Casanova

Sevilla
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Los sevillanos apuran el antepenúltimo día de la Feria de Abril en el Real de Los Remedios. La afluencia de público es algo menor en las últimas jornadas de celebración ya que algunos optan por tomarse un descanso o desplazarse a localidades costeras a pasar el fin de semana. En cambio, los más feriantes se dejan ver aún por el recinto ferial para bailar las últimas sevillanas y pasar un buen rato entre amigos y familiares.

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