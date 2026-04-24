EMERGENCIAS SEVILLA

Vídeo | Un conductor ebrio cae a las vías del tren de la calle Gea

A las 05.00 h. un conductor ebrio que circulaba por la calle Gea, equivocó su camino cayendo a las vías del tren y provocando retrasos en la circulación ferroviaria. Los Bomberos de Sevilla retiraron el vehículo de las vías. Un trabajo coordinado con la Policía Local y Adif con el que consiguieron restablecer la normalidad en unos 20 minutos. Policía Local investiga el siniestro e instruye diligencias al conductor que resultó ileso y superó el quíntuplo de la tasa máxima de alcoholemia permitida.