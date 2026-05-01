Rocío Soler Coll

El Día del Trabajador más electoral en Sevilla

Los sindicatos y la izquierda se lanzan a la calle en Sevilla en el Primero de mayo más electoral: "Nos quieren quitar los derechos que habíamos conseguido". Más de 1.200 personas, según la Policía Nacional, recorrieron la Avenida de la Constitución para defender la dignidad laboral de sectores una jornada que coincide con el primer día de la campaña de las elecciones andaluzas.