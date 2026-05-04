EMERGENCIAS SEVILLA

VÍDEO | La Policía Local pide "colaboración ciudadana" frente a los grafitis en Sevilla

La Policía Local identificÓ recientemente a Artone, un grafitero que había estampado su firma en fachadas y mobiliario urbano en Sevilla. En total, los agentes contabilizaron "más de 300 elementos afectados", tal como informaron fuentes oficiales. Unas actuaciones que pueden acarrear multas de hasta 3.000 euros, según la nueva ordenanza de limpieza. Pero no ha acabado ahí la lucha municipal contra las pintadas: desde el Cuerpo han pedido "colaboración ciudadana" para atajar unas conductas que "afectan a la imagen" de la ciudad.