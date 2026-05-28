Álvaro García-Arévalo

Vídeo | El Bizcocho se pronuncia sobre la condena a Juan Carlos Aragón

"Estoy de acuerdo con las medidas adoptadas". Así se ha pronunciado Antonio Álvarez 'Bizcocho' sobre la polémica generada alrededor del carnavalero Juan Carlos Aragón sobre el caso de maltrato hacia su exmujer. La cabeza visible de la chirigota Ssshhhhh!!!, que se convirtió en la ganadora de su modalidad en el último COAC del Gran Teatro Falla, ha acudido este jueves a recoger la Medalla de Oro otorgada por la Diputación de Sevilla a la trayectoria de su agrupación carnavalesca. Al margen del acto, tras ser preguntado sobre la sentencia firme por malos tratos a la expareja de Juan Carlos Aragón, no ha dudado en respaldar a la denunciante. Más información