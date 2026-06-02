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Vídeo | Así ha sido el examen de Lengua en la Selectividad: "Casi me echo a llorar con los nervios"

Vídeo | Así ha sido el examen de Lengua en la Selectividad: "Casi me echo a llorar con los nervios"

Marina Casanova

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Vídeo | Así ha sido el examen de Lengua en la Selectividad: "Casi me echo a llorar con los nervios"

Marina Casanova

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Un texto periodistíco publicado en El País, un poema de Cernuda, el género literario de Valle-Inclán, un fragmento de El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite y las obras de Lorca. Estos han sido algunos de los principales temas que se han colado en el primer examen de la selectividad en Andalucía, el de Lengua Castellana y Literatura, que ha tenido lugar este martes a las 8:30 horas y al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía.

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