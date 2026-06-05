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Vídeo | El photocall más esperado de Icónica Santalucía Sevilla Fest

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El photocall más esperado de Icónica Santalucía Sevilla Fest / Lucía León Guerrero

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Vídeo | El photocall más esperado de Icónica Santalucía Sevilla Fest

Lucía León Guerrero

Sevilla
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Tras arrasar este jueves con un lleno absoluto en la Plaza de España, la artista catalana encara su segunda noche en Icónica Santalucía Sevilla Fest convertida en uno de los grandes fenómenos musicales del momento. Y si el primer concierto estuvo marcado por la emoción y la locura de miles de fans, esta segunda cita promete añadir todavía más glamour con un photocall repleto de caras conocidas. Más información

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