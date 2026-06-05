Tráfico lento en la AP-4 por un accidente en Las Cabezas de San Juan / DGT

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Vídeo | Tráfico lento en la AP-4 por un accidente en Las Cabezas de San Juan

Un accidente en la AP-4, a la altura de Las Cabezas de San Juan, está provocando importantes retenciones en la tarde de este viernes, 5 de junio, en sentido Cádiz. Según los avisos de la Dirección General de Tráfico, la incidencia se localiza entre los kilómetros 30 y 39 de esta vía, en sentido creciente, y afecta a todos los carriles. Más información