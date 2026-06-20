El alcalde supervisa la restauración del monumento de la Inmaculada del Triunfo / Ayuntamiento de Sevilla

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Vídeo | El alcalde supervisa la restauración del monumento de la Inmaculada del Triunfo

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, está restaurando el monumento de la Inmaculada Concepción, ubicado en la Plaza del Triunfo, una de las zonas patrimoniales más emblemáticas de la ciudad. Esta actuación de conservación, enmarcada dentro del ambicioso Plan de Recuperación de los Monumentos de Sevilla y coordinada por el restaurador José de León, comenzó con la instalación de los andamios el pasado jueves 11 de junio y se prolongará hasta el 29 de junio. Más información