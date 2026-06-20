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Vídeo | La Guardia Civil desarticula un grupo criminal asentado en Sevilla dedicado al tráfico ilegal de especies exóticas

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La Guardia Civil desarticula un grupo criminal asentado en Sevilla dedicado al tráfico ilegal de especies exóticas / Guardia Civil

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Vídeo | La Guardia Civil desarticula un grupo criminal asentado en Sevilla dedicado al tráfico ilegal de especies exóticas

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El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Sevilla ha detenido a dos personas e investigado a otras ocho por su presunta participación en diversos delitos contra la flora y la fauna, contrabando de especies exóticas, maltrato animal y pertenencia a grupo criminal.

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