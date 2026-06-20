La Guardia Civil desarticula un grupo criminal asentado en Sevilla dedicado al tráfico ilegal de especies exóticas / Guardia Civil

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Vídeo | La Guardia Civil desarticula un grupo criminal asentado en Sevilla dedicado al tráfico ilegal de especies exóticas

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Sevilla ha detenido a dos personas e investigado a otras ocho por su presunta participación en diversos delitos contra la flora y la fauna, contrabando de especies exóticas, maltrato animal y pertenencia a grupo criminal.