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Vídeo | Romeo Santos y Prince Royce llegan este jueves a Icónica Santalucía Sevilla Fest

Romeo Santos y Prince Royce actuarán juntos este jueves 25 de junio en la Plaza de España de Sevilla dentro de la programación de Icónica Santalucía Sevilla Fest. El concierto forma parte de su primera gira conjunta por Europa, titulada ‘Mejor Tarde Que Nunca’, uno de los acontecimientos musicales más esperados del verano. La cita reunirá en un mismo escenario a dos de los artistas más influyentes de la bachata a nivel mundial. La apertura de puertas será a las 20.00 horas y el inicio del concierto está previsto para las 22.00 horas. Las entradas continúan a la venta a través de la web oficial del festival. Más información