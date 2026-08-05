Concluye la renovación de la mediana de la avenida Presidente Adolfo Suárez / Ayuntamiento de Sevilla

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Vídeo | Concluye la renovación de la mediana de la avenida Presidente Adolfo Suárez

El Ayuntamiento de Sevilla ha culminado la primera fase de restauración paisajística de la mediana del eje de la Feria, a su paso por la avenida Presidente Adolfo Suárez. Los trabajos, ejecutados en el marco del contrato de conservación de zonas verdes municipales y arbolado viario de los distritos de Casco Antiguo, Triana y Los Remedios, han supuesto una inversión de 395.907,65 euros. Más información