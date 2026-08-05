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Vídeo | Concluye la renovación de la mediana de la avenida Presidente Adolfo Suárez

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Concluye la renovación de la mediana de la avenida Presidente Adolfo Suárez / Ayuntamiento de Sevilla

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Vídeo | Concluye la renovación de la mediana de la avenida Presidente Adolfo Suárez

Ayuntamiento de Sevilla

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El Ayuntamiento de Sevilla ha culminado la primera fase de restauración paisajística de la mediana del eje de la Feria, a su paso por la avenida Presidente Adolfo Suárez. Los trabajos, ejecutados en el marco del contrato de conservación de zonas verdes municipales y arbolado viario de los distritos de Casco Antiguo, Triana y Los Remedios, han supuesto una inversión de 395.907,65 euros. Más información

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