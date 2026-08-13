Desarticuladas dos organizaciones criminales dedicadas a la explotación sexual de mujeres en Sevilla / Guardia Civil / Policía Nacional

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Vídeo | Desarticuladas dos organizaciones criminales dedicadas a la explotación sexual de mujeres en Sevilla

Desarticuladas dos organizaciones criminales dedicadas a la explotación sexual de mujeres en situación de extrema vulnerabilidad. En esta operación se ha liberado a 15 víctimas de nacionalidad colombiana y venezolana que eran explotadas en viviendas utilizadas como prostíbulos en Sevilla capital y varios municipios de la provincia. Más información