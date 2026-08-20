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Vídeo | La Policía Nacional desmantela un laboratorio de cocaína en Dos Hermanas

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La Policía Nacional desmantela un laboratorio de cocaína en Dos Hermanas / Policía Nacional

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Vídeo | La Policía Nacional desmantela un laboratorio de cocaína en Dos Hermanas

Policía Nacional

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La Policía Nacional, en el marco de una operación conjunta con la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Sevilla, han desmantelado un laboratorio de cocaína en el municipio de Dos Hermanas y procedido a la desarticulación de una organización criminal muy activa dedicada al tráfico de cocaína. Las actuaciones han permitido la detención de cinco personas por su presunta implicación en un delito de tráfico de estupefacientes y la intervención de 12 kilos de cocaína. Más información

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