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El Correo

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VÍDEO | Dos guardias civiles fuera de servicio detienen in fraganti al presunto autor de una oleada de robos en Alcalá del Río

Dos guardias civiles fuera de servicio han detenido en Alcalá del Río a una persona presuntamente implicada en una oleada de robos cometidos durante una misma noche en la localidad sevillana. La rápida actuación de los agentes permitió esclarecer tres robos con fuerza en viviendas y dos hurtos en vehículos, además de recuperar numerosos efectos sustraídos.

La intervención comenzó cuando uno de los guardias civiles, mientras transitaba por el municipio, observó a una persona en actitud sospechosa. Tras realizar un seguimiento discreto, logró sorprenderla in fraganti en el interior de un vehículo estacionado, presuntamente sustrayendo objetos. Más información