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Vídeo | Así vive Marina, madre soltera, la vuelta al cole

Vídeo | Así vive Marina, madre soltera, la vuelta al cole

Rocío Soler Coll

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Vídeo | Así vive Marina, madre soltera, la vuelta al cole

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Marina tenía anoche todo listo para que su pequeño Pablo, de seis años, comenzara las clases este jueves. Eso, para una madre soltera, es un desafío. En su casa del Tiro de Línea, en Sevilla, la vuelta al cole se organizó con días de antelación: cuadernos con hojas cuadriculadas de cuatro milímetros, un estuche con tres bolsillos, una caja de material escolar, libros identificados con nombre y apellidos, mochila, ropa y zapatos nuevos. Detrás de la exigente lista de material que piden los colegios, hay un "quebradero de cabeza" y un gasto "enorme" que, en su caso, asume un solo sueldo.

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