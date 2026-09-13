SUCESOS Detienen a un conductor en Torreblanca tras 20 minutos de persecución por Sevilla y chocar contra los coches de la Policía

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Vídeo | Peligrosa persecución de la Policía Local de Sevilla a un vehículo que se había dado a la fuga

Una peligrosa persecución policial, de unos 20 minutos por las calles de Sevilla, ha culminado en la barriada de Torreblanca con tres detenidos y seis policías locales heridos. La Policía Local logró interceptar el vehículo cuyo conductor trató de eludir a los agentes durante su huida por la ciudad, embistiendo a los agentes y chocando con más vehículos que se encontraban estacionados.