La UNIA lanza en Andalucía el primer máster oficial de IA para sanitarios: así podrás liderar hospitales sin saber programar

La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en una herramienta presente en consultas, laboratorios, servicios de diagnóstico y quirófanos. Pero, en el ámbito sanitario, el desafío no consiste únicamente en incorporar tecnología, sino en formar a profesionales capaces de comprenderla, valorar sus límites y utilizarla con criterio clínico, ético y legal.

Ese es el punto de partida del Máster Universitario en Aplicaciones de la Inteligencia Artificial para las Ciencias de la Salud, impulsado por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en colaboración con la Universidad de Granada. Según explica José Luis Sevillano, director académico y coordinador del programa, el diseño del máster no nace de una intuición coyuntural, sino de una revisión sistemática de la literatura científica sobre las competencias que necesitan los profesionales sanitarios para aplicar la IA “con total seguridad”.

¿Sanitarios o ingenieros? Los perfiles que el sistema sanitario necesita en 2026

El programa está dirigido a egresados y profesionales del ámbito sanitario: médicos, enfermeros, farmacéuticos, odontólogos, fisioterapeutas, psicólogos sanitarios, investigadores, gestores y otros perfiles vinculados a las ciencias de la salud. La matización es importante: no se trata de un máster pensado para ingenieros que quieran especializarse en salud, sino para profesionales sanitarios que ya conocen su campo y necesitan una competencia complementaria en inteligencia artificial.

Valor diferencial El máster no busca convertir al profesional sanitario en desarrollador de algoritmos, sino darle lenguaje, criterio y herramientas para participar de forma competente en entornos donde la IA ya empieza a transformar procesos asistenciales, investigadores y de gestión.

“No estamos hablando de poder programar ni desarrollar aplicaciones, sino de conocer los fundamentos de la IA, de los datos, de las tecnologías habilitantes”, señala Sevillano. A partir de ahí, añade, es imprescindible abordar también “cuestiones de ética, aplicación de la IA, quién asume la responsabilidad cuando uno utiliza la IA en este ámbito de la salud, la seguridad de los datos y la información, los aspectos legales...”.

Competencias en IA: de la base técnica a la seguridad, la ética y la responsabilidad

José Luis Sevillano, director académico y coordinador del Máster Universitario en Aplicaciones de la Inteligencia Artificial para las Ciencias de la Salud de la UNIA. / El Correo

Durante el primer cuatrimestre, el alumnado profundiza en los fundamentos de la inteligencia artificial, el análisis y tratamiento de datos sanitarios y las tecnologías que permiten su aplicación. Un enfoque que responde a una idea clara: no basta con saber que una herramienta funciona; hay que entender en qué condiciones puede utilizarse, qué riesgos introduce, cómo se evalúan sus resultados y qué responsabilidad conserva el profesional sanitario. En palabras de Sevillano, adquirir estas competencias es una forma de “empoderar a estos profesionales”.

Cómo aplicar la Inteligencia Artificial a los problemas reales de tu centro de salud

La segunda parte del máster se orienta de manera más directa a la práctica profesional. El plan aborda casos de uso y escenarios vinculados a la imagen médica, las exploraciones complementarias, la cronicidad, la medicina personalizada, la investigación, la salud comunitaria o la salud mental. Este recorrido culmina con un Trabajo Fin de Máster de 12 créditos ECTS, que permite conectar los conocimientos adquiridos con el área asistencial, investigadora o de gestión de cada estudiante.

Uno de los matices más relevantes que introduce Sevillano es el papel que debe ocupar la inteligencia artificial en el sistema sanitario. Frente a una lectura simplista que presenta estas herramientas como sustitutas del criterio humano, el director académico defiende una visión instrumental y profesionalizante.

“La IA no ha llegado para sustituir al profesional en absoluto, sino para darle las herramientas para que sea capaz de aplicarla de forma competente y darle herramientas potentes para que pueda aplicar mejor su conocimiento y sus competencias en su ámbito de trabajo”.

Desde esta perspectiva, la formación en IA no desplaza la experiencia clínica, sino que la refuerza. El valor diferencial del profesional sanitario sigue estando en su conocimiento del paciente, de los procesos asistenciales, de la realidad del sistema y de los dilemas éticos propios de su práctica. La tecnología añade capacidad de análisis, apoyo a la decisión y nuevas posibilidades de investigación, pero exige supervisión, interpretación y responsabilidad humana.

Por qué los 'equipos híbridos' son los más buscados por los hospitales en 2026

Sevillano no plantea que una misma persona deba asumir una doble identidad completa de ingeniero y sanitario. La clave, radica en construir equipos híbridos y multidisciplinares en los que convivan ingenieros con conocimientos de salud y profesionales sanitarios con conocimientos de tecnología e inteligencia artificial.

Ahí se sitúa el objetivo del máster: formar a ese segundo grupo. No se trata de crear un rol nuevo, sino de hacer que médicos, enfermeros y demás perfiles sanitarios sean capaces de dialogar con perfiles técnicos, plantear necesidades reales, formular nuevos retos y participar en soluciones útiles para la práctica sanitaria.

El propio Sevillano subraya que “no es lo mismo la perspectiva de un técnico que la de alguien que conoce de primera mano la profesión en su día a día”. Esa mirada desde la práctica es decisiva para que las herramientas de IA no se diseñen de espaldas a los problemas reales de la atención sanitaria.

Una respuesta formativa a una transformación que ya está en marcha

En el ámbito de la ingeniería, recuerda Sevillano, la formación orientada a salud cuenta con disciplinas asentadas como la ingeniería biomédica o la ingeniería de la salud. Lo contrario, sin embargo, no ha sido tan habitual: profesionales sanitarios formándose de manera específica en tecnología e IA. Por ello, el Máster Universitario en Aplicaciones de la Inteligencia Artificial para las Ciencias de la Salud se presenta así como una vía para que el profesional sanitario no quede al margen de una transformación que ya afecta a su trabajo.

La formación oficial de la UNIA, en colaboración con la Universidad de Granada, apuesta por una competencia aplicada, segura y responsable: entender la IA, saber cuándo utilizarla, cuándo desconfiar de sus resultados y cómo integrarla en equipos capaces de desarrollar soluciones comunes que nos beneficien a todos.